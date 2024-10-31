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        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlıyor

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ilk defa organize edilen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:27 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:27
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        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlıyor
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu yıl ilk defa organize edilen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, yarın başlayacak.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, yaptığı açıklamada, 3 gün sürecek festivalde sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini ve zeytin ile zeytinyağı üreticisinin sorunlarını masaya yatıracaklarını belirtti.

        İlçenin zeytin üretiminde önemli potansiyele sahip olduğunu ve bu değeri kamuoyuna tanıtmak için festivali düzenlediklerini belirten Kara, şunları kaydetti:

        "Manavgat, iklim ve toprak yapısı dolayısıyla zeytin yetiştiriciliği açısından oldukça zengin bir bölge. İlçemizde şu an üretim alanı 50 bin dönüme yayılmış durumda. Tahmini 2 milyon zeytin ağacından yılda yaklaşık 50 bin ton zeytin elde ediliyor. Ayrıca bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 9-10 bin ton zeytinyağı üretiliyor. Yani kamuoyunda çok bilinmese de Manavgat çok kaliteli zeytinleri olan önemli bir zeytin şehridir."

        Bölgede yaygın olarak 11 çeşit zeytin türü yetiştirildiğini işaret eden Kara, ilçeye özgü "beylik" zeytini için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

        Kara, festivalin yarın Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00'da kortej geçişi ile başlayacağını ve 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

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