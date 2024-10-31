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        Antalya'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:32 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:53
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        Antalya'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        H.D. (48) idaresindeki 07 BBR 456 plakalı Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait çöp kamyonu, Şafak Mahallesi 4256 Sokak'ta arkadaşlarıyla bisiklete binen 11 yaşındaki Bilal Çakır'a çarptı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazayı öğrenerek olay yerine gelen çocuğun ailesi ve yakınları fenalaştı. Vatandaşlar ile polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilemeyen çalışan aile üyelerine, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

        Bilal Çakır'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga gönderildi.

        Kamyon sürücüsü H.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli çocuğun kamyonun önünde ilerlerken düşmesi ve aracın çocuğa çarpması yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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