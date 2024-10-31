Antalya'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bisikletli çocuğun kamyonun önünde ilerlerken düşmesi ve aracın çocuğa çarpması yer alıyor.

Kazayı öğrenerek olay yerine gelen çocuğun ailesi ve yakınları fenalaştı. Vatandaşlar ile polis ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilemeyen çalışan aile üyelerine, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

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