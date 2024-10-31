2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası yarın Antalya'da başlayacak

2. Uluslararası Kürek Sörfü Kupası, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl dünya yarış takvimine eklenen ve yarın başlayacak organizasyonla ilgili Ayışığı Koyu'ndaki bir işletmede basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yılki yarışlara 9 ülkeden 270 sporcunun katılacağını söyledi.

Kemer Belediyesi Turizm Birimi Sorumlusu Cansın Efir de ilçede son 15 günde uluslararası 14 organizasyon gerçekleştirildiğini, yaklaşık 8 bini sporcu ve aileler ile 15 bin kişinin Kemer'de ağırlandığına dikkati çekti.

Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkan Yardımcısı Özkan Çakmak da organizasyonun daha kaliteli olması için uğraştıklarını, kürek sörfü sporunu desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Basın toplantısına katılan yabancı sporcular ise Kemer'de bulundukları için mutlu olduklarını, Türk misafirperverliğini çok beğendiklerini ve ilçenin berrak denizinde yarışacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Sporcuların Ayışığı Koyu'nda 575 metrelik teknik ve 6 kilometrelik uzun mesafe açık deniz parkurlarında yarışacağı organizasyon, 2 Kasım Cumartesi günü sona erecek.