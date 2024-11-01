Aksu Belediyesi Meclisi toplandı
Aksu Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.
Aksu Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, MHP grubunun önerisiyle bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulunuldu.
Mecliste, geçen ay komisyona sevk edilen gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.
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