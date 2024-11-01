Aksu Belediyesi Meclisi toplandı

Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, MHP grubunun önerisiyle bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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