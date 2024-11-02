Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konseri

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ADSO) 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla konser verildi.

        Atatürk Kültür Merkezi Aspendos salonunda gerçekleştirilen konseri orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş yönetti.

        Piyanist ve eğitimci Gökhan Aybulus, piyano repertuarının başyapıtlarından Franz Lizst'in 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirdiği konserde, ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay başkemancı olarak görev aldı.

        Konserde, Tolga Taviş'in ADSO'nun 25. kuruluş yılı dolayısıyla orkestraya ithafen bestelediği Ağırlama, Fugherzo, Noktürn ve Bayramyeri isimli 4 bölümden oluşan 1. Senfonisi'nin ilk kez seslendirilişi gerçekleştirildi.

        Sanatçıların performansları sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Konserin sonunda Tolga Taviş'e ADSO Müdürü Uğur Deniz tarafından teşekkür plaketi verildi.

        ADSO, 8 Kasım Cuma akşamı Saat 20.30'da Erdem Bayazıt Kültür Merkezinde gerçekleştireceği "Atatürk'ü Anma Konseri"nde sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Anne babalar dikkat! Tuna bebek 10 aylıktı! Büyük acı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Afetlerin yıkıcılığı 14 yılda 2.5 kat arttı!
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Bodrum FK maçına hazır
        Alanyaspor, Bodrum FK maçına hazır
        Antalya'da 1745 kaçak parfüm ele geçirildi
        Antalya'da 1745 kaçak parfüm ele geçirildi
        'Basit konaklama belgesi bulunmayan 3 bin işletme kapandı, kapanıyor'
        'Basit konaklama belgesi bulunmayan 3 bin işletme kapandı, kapanıyor'
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başla...
        Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son durağı Antalya'daki etkinlikler başla...
        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı turist öldü
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı
        Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başladı