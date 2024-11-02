Antalya Devlet Senfoni Orkestrası 25. yıl konseri

Konserde, Tolga Taviş'in ADSO'nun 25. kuruluş yılı dolayısıyla orkestraya ithafen bestelediği Ağırlama, Fugherzo, Noktürn ve Bayramyeri isimli 4 bölümden oluşan 1. Senfonisi'nin ilk kez seslendirilişi gerçekleştirildi.

Piyanist ve eğitimci Gökhan Aybulus, piyano repertuarının başyapıtlarından Franz Lizst'in 1. Piyano Konçertosu'nu seslendirdiği konserde, ADSO keman sanatçısı Olgu Kızılay başkemancı olarak görev aldı.

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