Antalya'da dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.
Serik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Denetimde ilçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
Üzerinden 24 bin 500 lira çıkan kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.
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