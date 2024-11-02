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        Antalya'da dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:15 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:06
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        Antalya'da dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.

        Serik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

        Denetimde ilçe merkezinde dilencilik yaptığı belirlenen kişi, Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

        Üzerinden 24 bin 500 lira çıkan kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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