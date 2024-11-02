Antalya'da dilencinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı

Serik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde zabıta denetiminde dilencilik yaptığı belirlenen bir kişinin üzerinden 24 bin 500 lira çıktı.

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