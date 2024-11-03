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        AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin yeniden seçildi

        AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresinde mevcut başkan Okay Bilgin güven tazeledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:30 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:33
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        AK Parti Kaş İlçe Başkanlığına Okay Bilgin yeniden seçildi
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        AK Parti Kaş İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresinde mevcut başkan Okay Bilgin güven tazeledi.

        Feyzi Gürsoy Kültür Salonu'nda yoğun katılım ve tek listeyle gerçekleşen kongrede Bilgin, yeniden AK Parti Kaş İlçe Başkanı seçildi.

        AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yeniden seçilen Okay Bilgin ve yönetimini tebrik etti.

        İlçe Başkanı Bilgin de Kaş'a en iyi hizmeti edebilmek için durmadan ve yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.

        Kongreye, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, önceki dönem Kaş Belediye Başkanları Mutlu Ulutaş ve Halil Kocaer, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak ile çok sayıda partili katıldı.

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