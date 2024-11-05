Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı ve yaklaşık 2,5 yıldır Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın talebi üzerine ülkelerine gönderiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası 2022 yılın mart ayından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayan Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) kalan çocuklar, Antalya'da misafir edildi.

Kent genelindeki otellerde kalan savaş mağduru çocuklar, eğitimlerini, sanatsal ve sportif faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürdüler.

Ukrayna Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi üzerine çocuklar ile koruyucu aileleri, ülkelerine gönderilmeye başlandı. 181 çocuk ile 57 koruyucu ailenin yer aldığı son kafile de bu ay içinde ülkelerine uğurlanacak.

Ukraynalı çocukların kaldığı otelde veda için etkinlik düzenlendi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, savaş mağduru çocukları en iyi şekilde misafir etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Çocuk ve koruyucu ailelerini kendi ülkelerindeymiş hissi vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ukrayna'da güvenli bir bölge tespit edilmiş, herkes kendi vatanına, toprağına dönecek ve bunun kadar önemli bir şey yok. Hepinizi umuyoruz ki mutlu gönderiyoruz, bizler elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın ve herkesi vatanında yaşamayı nasip etsin. Hepinizin yolu açık olsun." diye konuştu.