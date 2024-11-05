Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı ve yaklaşık 2,5 yıldır Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın talebi üzerine ülkelerine gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı ve yaklaşık 2,5 yıldır Antalya'da konuk edilen Ukraynalı çocuklar, Ukrayna'nın talebi üzerine ülkelerine gönderiliyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası 2022 yılın mart ayından itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayan Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) kalan çocuklar, Antalya'da misafir edildi.

        Kent genelindeki otellerde kalan savaş mağduru çocuklar, eğitimlerini, sanatsal ve sportif faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürdüler.

        Ukrayna Sosyal Politikalar Bakanlığının talebi üzerine çocuklar ile koruyucu aileleri, ülkelerine gönderilmeye başlandı. 181 çocuk ile 57 koruyucu ailenin yer aldığı son kafile de bu ay içinde ülkelerine uğurlanacak.

        Ukraynalı çocukların kaldığı otelde veda için etkinlik düzenlendi.

        Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, savaş mağduru çocukları en iyi şekilde misafir etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

        Çocuk ve koruyucu ailelerini kendi ülkelerindeymiş hissi vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Ukrayna'da güvenli bir bölge tespit edilmiş, herkes kendi vatanına, toprağına dönecek ve bunun kadar önemli bir şey yok. Hepinizi umuyoruz ki mutlu gönderiyoruz, bizler elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın ve herkesi vatanında yaşamayı nasip etsin. Hepinizin yolu açık olsun." diye konuştu.

        Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Oleksandr Voronin da Türkiye'ye kapılarını açtıkları için teşekkür etti.

        Voronin, çocukların Türkiye'de güvenli bir şekilde zaman geçirdiğini ve Antalya'dan çok mutlu ayrılacaklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska'nın görüşmesi sonrası Ukrayna'da yetimhanelerde kalan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma başlatılmış, 2022 yılının mart ayından itibaren peyder pey kafileler halinde çocuklar ile koruyucu aileleri Türkiye'ye getirilmişti.

        Savaş mağduru çocukların büyük bir bölümü Antalya'da otellerde de konaklamıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        İstanbul'da TIR dehşeti! Scooterlı Ecem feci şekilde can verdi
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        TÜPRAŞ rafinerisinde patlama oldu!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Mezar tahtasına böyle yazıldı: Melek bebek kimsesiz!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        Yasa dışı bahis reklamına puan silme cezası!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        1 milyon adet araç üretecek
        1 milyon adet araç üretecek
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Antalya'da kuyumcudan pırlanta yüzük çalan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da kuyumcudan pırlanta yüzük çalan 3 zanlı tutuklandı
        Antalya'da "İlk Sporum" projesinin protokolü imzalandı
        Antalya'da "İlk Sporum" projesinin protokolü imzalandı
        Kaş'ta zabıtadan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi
        Kaş'ta zabıtadan fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti
        Antalya Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam etti
        Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi
        Orta şeride park ettiği aracında uyuyan alkollü sürücü, trafiği kilitledi
        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor
        Glütensiz yiyecek tarifleri kitaba dönüşüyor