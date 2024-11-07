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        Kalp krizi sonrası şok cihazıyla hayata döndürülen hasta yeni kalbine kavuştu

        AYŞE YILDIZ - Antalya'da, 16 yılda sekiz defa kalp krizi geçiren, üç bypass ameliyatı olan ve beş stent takılan, son beş yıldır da yapay kalple yaşayan 48 yaşındaki hasta, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan nakille yeni kalbine kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:21
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        Kalp krizi sonrası şok cihazıyla hayata döndürülen hasta yeni kalbine kavuştu
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        AYŞE YILDIZ - Antalya'da, 16 yılda sekiz defa kalp krizi geçiren, üç bypass ameliyatı olan ve beş stent takılan, son beş yıldır da yapay kalple yaşayan 48 yaşındaki hasta, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan nakille yeni kalbine kavuştu.

        Kastamonu'da yaşayan Murat Sözcü, otobüste yolculuk yaparken fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlendi. Şok cihazıyla hayata döndürülen Sözcü, bir süre tedavi gördü.

        Kastamonu ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde 3 defa bypass ameliyatı olan ve 5 stent takılan Sözcü, beş yıl önce Antalya'ya taşınarak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ile görüştü.

        Burada yapay kalp takılan Sözcü, nakil olabilmesi için ulusal ve uluslararası acil nakil listesine alındı. Gece saatlerinde çalan telefonla en büyük sevinci yaşayan Sözcü'ye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Bayezid başkanlığındaki ekip tarafından, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki gencin bağışlanan kalbi nakledildi.

        Hastanede tedavisi süren Sözcü, AA muhabirine, ilk kalp krizinde zamanında hastaneye yetiştirildiği için hayatta kalabildiğini söyledi.

        Kalp rahatsızlığı yüzünden zorlu bir hayat yaşadığını anlatan Sözcü, "Kalp krizlerinde başlarda bağırış seslerini duyuyordum ancak idrak edemiyordum. Şok cihazıyla hayata döndürülmüşüm. Yapay kalp takıldıktan sonra biraz rahatladım ama merdiven çıkmakta, yürümekte güçlük çekiyordum. Sürekli elektriğe muhtaç yaşıyorsun. Uzun yola şarj kablolu araç olmadan gidemiyorsun. Vücudum için pil lazım, pillerin ömürleri var arada değiştirilmesi gerekiyor. Zor bir hayat." dedi.

        - "Sigara içenler hemen bıraksın"

        Gece saatlerinde çalan telefonla bağış çıktığının söylediğini ifade eden Sözcü, Antalya'nın Korkuteli ilçesinin dağ köyünden sevinçle en hızlı şekilde hastaneye geldiğini anlattı.

        Nakille yeni kalbine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Sözcü, şunları kaydetti:

        "Organ bağışı yapanlardan Allah razı olsun. İnsana hayat vermekten daha kıymetli ne olabilir ki. Kalp nakliyle 'pilim bitecek mi' endişemden kurtuldum. Eli öpülesi hocalarımız sayesinde sağlığıma kavuştum. Çocukluğumdan beri sigara kullanıyordum, ilk kalp krizinde bıraktım. 8 sefer kalp krizi geçirdim. Sigara içenler hemen bıraksın, onun yerine sevgiyi koysun, kimsesiz çocukların eğitimine katkı sunsun. Evcil hayvan alsın, benim kedim var huzur veriyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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