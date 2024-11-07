Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti: Eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın çok daha güzel olması için gereken her türlü siyasal ve toplumsal sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.11.2024 - 16:51 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:56 facebook

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