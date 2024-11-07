Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti:
Eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın çok daha güzel olması için gereken her türlü siyasal ve toplumsal sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.
Eski Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın çok daha güzel olması için gereken her türlü siyasal ve toplumsal sorumluluğu üstlenmeye devam edeceklerini bildirdi.
Kepez ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Hakan Tütüncü, Anadolu Ajansı
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