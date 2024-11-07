Antalya'da "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

Barış Erdenk'in yönettiği, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan milli mücadele ruhunu konu alan oyunun proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit yaptı.

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