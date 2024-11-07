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        Antalya'da "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu tiyatroseverlerle buluştu

        Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 22:27 Güncelleme: 07.11.2024 - 23:02
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        Antalya'da "Yüzyıllık Destan: Ateş" oyunu tiyatroseverlerle buluştu
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        Antalya'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında "Yüzyıllık Destan: Ateş" tiyatro oyunu sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Ankara Devlet Tiyatro sanatçıları tarafından Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun seyirciden yoğun ilgi gördü.

        Barış Erdenk'in yönettiği, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan milli mücadele ruhunu konu alan oyunun proje koordinatörlüğünü Gonca Eryiğit yaptı.

        Gecenin sonunda oyuncu kadrosu sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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