Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 210 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 6, 5-10 yıl hapis cezası olan 1, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 hükümlünün de aralarında olduğu 210 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.