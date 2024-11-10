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        Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.11.2024 - 16:27
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        Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

        Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yüksekliğinde Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik de beyaza büründü. Teleferikle zirveye çıkan yerli ve yabancı turistler, kar yağışıyla karşılaştı. Ziyaretçiler, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

        Kar yağışıyla kısa sürede işletmedeki masa ve sandalyelerin de üzeri karla kaplandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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