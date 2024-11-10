Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Antalyaspor oldu

        Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenen Antalyaspor, şampiyonluğu elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 10.11.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nın şampiyonu Antalyaspor oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye ve Almanya'nın tanınan veteran oyuncularını buluşturan 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda Galatasaray'ı penaltı atışlarıyla yenen Antalyaspor, şampiyonluğu elde etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Türk-Alman dostluğunu vurgulamak amacıyla Antalya'da düzenlenen etkinlik, Alman teknik direktör Christoph Daum anısına gerçekleştirildi.

        Organizasyona, Antalyaspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Almanya'dan Schalke 04, Hannover 96, FC Nürnberg ve FC Adler veteran takımları katıldı. Takımlar, 4'erli 2 grupta üçer maça çıktı.

        Turnuvanın finaline yükselen Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmanın normal süresi golsüz tamamlandı. Karşılaşmada rakibini penaltı atışlarıyla 3-2 yenen Antalyaspor, organizasyonu geçen yıl olduğu gibi şampiyon tamamladı.

        Turnuvada, sporseverlerin yakından tanıdığı Miroslav Stoch, Deniz Barış, İbrahim Üzülmez, Hakan Yakın, Ahmet Dursun, Mert Korkmaz, Erman Kılıç da forma giydi. Yılmaz Vural da Fenerbahçe veteran takımının teknik direktörü olarak turnuvada görev aldı.

        Organizasyonun ödülleri Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği temsilcileri tarafından törenle verildi. ​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        Galatasaray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de 11'ler belli oldu!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Ölüm saçan caniye iddianame!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        İstanbul'da bir garip olay: Hayalindeki düşmanlar çatışıp yaralandı
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Valencia'daki sel felaketi istifa talebini getirdi
        Heykeller de sevilir!
        Heykeller de sevilir!
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan

        Benzer Haberler

        Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın doğum günü Antalya'da sahada kutlandı
        Eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın doğum günü Antalya'da sahada kutlandı
        IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İspanya birinciliği kazandı
        IBSA Avrupa Futsal Şampiyonası'nda İspanya birinciliği kazandı
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürdü
        Antalya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürdü
        Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Antalya'da kız öğrenciler, yangından zarar gören bahçeye fidan dikti
        Antalya'da kız öğrenciler, yangından zarar gören bahçeye fidan dikti