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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

        Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 11.11.2024 - 09:51
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
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        Antalya'nın Kaş ilçesindeki yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.

        Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

        Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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