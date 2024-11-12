Antalya'da "Organ Bağışı Farkındalık Haftası" etkinlikleri sona erdi

Antalya'da Organ Bağışı Farkındalık Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle sona erdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran, Kepez Devlet Hastanesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, organ bağışının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin organ bağışında henüz istenilen seviyelere ulaşamadığını belirtti.

Türkiye'de her yıl yeterli organ bulunamaması nedeniyle organ bekleme listelerindeki hasta sayısının arttığını ve bu listelerde bekleyen birçok kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Başaran, "Her bir farkındalık çalışması, şehrimizde ve ülkemizde kadavradan organ bağışını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.