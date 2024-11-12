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        Antalya'da "Organ Bağışı Farkındalık Haftası" etkinlikleri sona erdi

        Antalya'da Organ Bağışı Farkındalık Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:44
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        Antalya'da "Organ Bağışı Farkındalık Haftası" etkinlikleri sona erdi
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        Antalya'da Organ Bağışı Farkındalık Haftası etkinlikleri düzenlenen törenle sona erdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Fikriye Başaran, Kepez Devlet Hastanesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, organ bağışının önemini vurgulayarak, Türkiye'nin organ bağışında henüz istenilen seviyelere ulaşamadığını belirtti.

        Türkiye'de her yıl yeterli organ bulunamaması nedeniyle organ bekleme listelerindeki hasta sayısının arttığını ve bu listelerde bekleyen birçok kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Başaran, "Her bir farkındalık çalışması, şehrimizde ve ülkemizde kadavradan organ bağışını artırmak ve toplumsal bilinç oluşturmak adına büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

        Programda, organ nakline katkı sağlayan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, Medical Park Antalya Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Tekin ve Özel Akdeniz Sağlık Vakfı Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Yasemin Zennecioğlu'na, plaket takdim edildi. Hafta dolayısıyla düzenlenen karikatür ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

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