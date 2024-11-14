Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

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