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        Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi

        Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 09:33 Güncelleme: 14.11.2024 - 09:33
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        Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi
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        Antalya'da cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak amacıyla cayrokopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, trafik kuralı ihlali yapan 127 sürücüye toplamda 155 bin lira para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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