Sezon sonuna denk gelen "ara tatil" iç turizmi hareketlendirdi

AYŞE YILDIZ - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu, ara tatilin turizme olumlu etkisiyle özellikle iç pazarda canlanma yaşadıklarını belirterek "Sezon sonu nedeniyle kapanacak olan oteller, ara tatili değerlendirerek bir hafta sonrasına planlama yaptı." dedi.

Önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 10 ayda 16 milyon 131 bin 847 yabancı turistin geldiği kentte, iç pazardan da tatile rağbet gösteriliyor.

Özellikle ara tatil, açık olan otellerin doluluk oranlarına olumlu yansıdı, bazı oteller kapanışı ara tatil sonuna erteledi. On ayda 3 milyon 764 bin 693 Rus, 3 milyon 298 bin 154 Alman ve 1 milyon 487 bin 429 İngiliz turistin tatil yaptığı Antalya'da, turizm sezonu kasım sonuna kadar uzadı.

POYD Başkanı Saatçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öngördükleri gibi turizm sezonunun uzadığını belirterek 10 Kasım'a kadar yoğun rezervasyonlar aldıkları otellerin doluluklarının sevindirici olduğunu söyledi.