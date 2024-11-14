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        Antalya'da gözaltına alınan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:12 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:12
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        Antalya'da gözaltına alınan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelinin aracında ve evinde yapılan incelemede, zanlının botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaza el konuldu.

        Operasyonda şüpheli R.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve birçok suç kaydı olduğu öğrenilen R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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