Antalya'da gözaltına alınan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelinin aracında ve evinde yapılan incelemede, zanlının botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaza el konuldu.