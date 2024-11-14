Antalya'da Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi

Çocuğu diyabet hastası olan Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Ebru Barsal Çetiner de etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini belirtti.

Hemşireler, diyabetli çocukların kan şekerini ölçtü, katılımcılara insülin tedavisi ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla Antalya Şehir Hastanesinin konferans salonunda gerçekleştirilen programa, diyabet tanısı koyulan çocuklar, aileleri ve vatandaşlar ile sağlık çalışanları katıldı.

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