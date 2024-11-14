Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        GÜNCELLEME - Antalya'da gözaltına alınan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Antalya'da gözaltına alınan sahte güzellik uzmanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde kaçak tıbbi işlemler yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurduğu internet sitesinde kendisini "güzellik uzmanı" olarak tanıttığı ve güzellik merkezine dönüştürdüğü VIP minibüsünde tıbbi işlemler yaptığı belirlenen R.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle beraber düzenlenen operasyon kapsamında, şüphelinin aracında ve evinde yapılan incelemede, zanlının botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler neticesinde insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri 2 milyon 650 bin lira olduğu değerlendirilen 228 tıbbi ilaç, enjektör ve 5 kayıt dışı cihaza el konuldu.

        Operasyonda şüpheli R.G. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve birçok suç kaydı olduğu öğrenilen R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - "Lekelerimin bir kısmı hala duruyor"

        Antalya'da 2022 yılında R.G'nin güzellik merkezine çevirdiği minibüste yaptırdığı lazer işlemi sonucu yüzünde izler kalan Hicran Çukur, AA muhabirine, R.G'yi sosyal medyada gördüklerini söyledi.

        R.G'nin kendisini "Dermatolog" olarak tanıttığını iddia eden Çukur, "Kendisine inanıp işlem yaptırdım. Yüzümde derin yanıklar oluştu. Yanıklar için hala özel hastanede tedavim sürüyor. Lekelerimin bir kısmı hala duruyor. Psikolojim bozuldu. Aynanın karşısına uzun süre çıkamadım." dedi.

        R.G'nin kendisi gibi bir çok kişiyi mağdur ettiğini ileri süren Çukur, "Bu kişi otellerdeki turistlere işlem yapıyor. Haberimiz yapıldıktan sonra bazı Alman turistler bize sosyal medyadan yazdılar. 'Bize de yardımcı olun' dediler. Onların da cildinde kalıcı hasarlar kalmış. 2 yıl sonra hala VIP minibüste işlem yapıyor olmasına çok şaşırdım. R.G. hakkında adli süreç başlattım. Adalete sonsuz güveniyorum. Gerekli cezayı alacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Serkan Çukur da kendileri gibi başkalarının da mağdur olmaması için hukuki süreci sonuna kadar götüreceklerini dile getirdi.

        Çukur, sosyal medyadan bazı Alman turistlerin kendisine mesaj attığını, yüzlerinin fotoğrafını attığını belirterek, "Bu kişinin gerekli cezayı almasını ve turistler dahil kimseyi mağdur etmemesini, başkalarının canını yakmamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        17 yaşındaki İnci derede ölü bulunmuştu! Ağabeyi konuştu!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        Yumurta neden kırıldı?
        Yumurta neden kırıldı?
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Antalya'da Dünya Diyabet Günü etkinliği düzenlendi
        Şehidin Serik'te yaşayan anneannesinin evi Kaymakamlık ekiplerince temizlen...
        Şehidin Serik'te yaşayan anneannesinin evi Kaymakamlık ekiplerince temizlen...
        Antalya merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 k...
        Antalya merkezli 7 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 14 k...
        Antalya'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Antalya'da düzenlenen "Al In The Sky" etkinliği tamamlandı
        Antalya'da düzenlenen "Al In The Sky" etkinliği tamamlandı
        Serik'te makine dairesi inşaatına düşen köpek kurtarıldı
        Serik'te makine dairesi inşaatına düşen köpek kurtarıldı