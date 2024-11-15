Alanya'da, İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Devir, bir sonraki buluşmalarında cenaze namazı yerine şükür namazı kılmayı umduklarını vurguladı.

Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirten Devir, siyonist işgal rejiminin yaptığı zulüm ve insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

AGD Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 400 günü aşkındır devam ettiğini söyledi.

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