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        Alanya'da, İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:39
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        Alanya'da, İsrail'in saldırısında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen gıyabi cenaze namazına katılanlar, Dadaşlar Camisi avlusunda saf tuttu.

        AGD Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 400 günü aşkındır devam ettiğini söyledi.

        Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirten Devir, siyonist işgal rejiminin yaptığı zulüm ve insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

        Devir, bir sonraki buluşmalarında cenaze namazı yerine şükür namazı kılmayı umduklarını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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