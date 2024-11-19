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        Tarım Fuarı Growtech Antalya yarın başlayacak

        Tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından Growtech Antalya Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 11:57 Güncelleme: 19.11.2024 - 11:57
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        Tarım Fuarı Growtech Antalya yarın başlayacak
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        Tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından Growtech Antalya Fuarı, sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

        ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, 23 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        Güçlü küresel ağıyla sektörün gelişimine ve işbirliğine katkı sağlamayı hedefleyen fuar, 30'u aşkın alanında öncü isimleri konferanslarda buluşturacak.

        Fuarda, "Afrika Ülkelerinde Tarım ve Teknoloji", "Tarım Muhabirliği", "Tarımda Kadın Eli ve Sürdürülebilirlik", "Gen Düzenleme ile Toplumsal Devrim" başlıklarında oturumlar yapılacak.

        Fuar direktörü Engin Er, fuarda sektör liderlerinin deneyimlerini paylaşacağını belirtti.

        Tarım alanı açısından verimli bir fuar geçeceğini aktaran Er, "Sektörünün en etkili işbirliği platformu olan Growtech Antalya, katılımcılara yeni iş olanakları ve ortaklıklar yaratarak tarım sektörünün büyümesine katkıda bulunuyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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