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        İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi

        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin maaşlarının eksik yatırılması protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:20
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        İşçi ve memur maaşlarını eksik yatıran Konyaaltı Belediyesi yönetimi protesto edildi
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        Antalya'da Konyaaltı Belediyesi yönetimi tarafından memurlar da dahil tüm belediye personelinin maaşlarının eksik yatırılması protesto edildi.

        Belediye önünde bir araya gelen Bağımsız Yerel Hak-Sen ve Tüm Bel-Sen üyeleri ile bazı belediye çalışanları ellerinde "Memura taksitli maaşa hayır", "Hakkımız için buradayız" ve "Hak, hukuk, adalet" yazılı dövizler taşıyıp, slogan attı.

        Grup adına basın açıklaması yapan Bağımsız Yerel Hak-sen Genel Başkan Yardımcısı Özgür Cantilav, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'dan bir an önce personelin alacaklarını ödemesini istedi.

        Memur ve işçi maaşlarının eksik yatırılmasını "kanun tanımazlık" olarak niteleyen Cantilav, bunun büyük bir mağduriyet doğurduğuna dikkati çekti.

        Emekçilerin haklarının vakit kaybetmeden verilmesi gerektiğini vurgulayan Cantilav, "Her şeye ve her şarta rağmen hiçbir belediye başkanı ve hiçbir bürokrat 'Belediye gelirleri kesildi, maaş yatıramıyorum' dememeli. Emeğinin karşılığını bekleyen, ekmeğinin peşindeki memurlarımız ile işçilerin mağduriyeti de yok sayılamaz, sayılmamalıdır." dedi.

        Cantilav, belediye personelinin maaşlarını alamadıkları için borçlarını, ev kirasını, faturalarını ödeyemez ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini anlattı.

        Maaşların eksik verilmesinden dolayı belediye yönetimi ve bürokratlarının hukuki sorumluluk altına girdiğini söyleyen Cantilav, çalışanların mağduriyetlerinin hızlıca çözülmesini ve tekrarlanmamasını istediklerini ifade etti.

        Konyaaltı Belediyesinde kasım ayı memur maaşlarının 22 bin lira olarak ödendiği, memurların toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal denge tazminatı, bayram ikramiyeleri, eğitim yardımı ve performans ücretlerinin de 8 aydır yatırılmadığı belirtildi.

        Kadrolu işçi, sözleşmeli ve taşeron işçilerin de maaş ödemelerinde kesintiye gidildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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