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        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücünün, aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:18
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        Alanya'da sürücünün otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı eşi öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücünün, aracıyla geri manevra yaptığı sırada çarptığı eşi hayatını kaybetti.

        Kerim Kocaman (54), 07 HAD 01 plakalı otomobiliyle Gökbel Yaylası Gömürgen mevkisindeki ikametinin önünden sokağa çıkmak için geri manevra yaptığı sırada eşi Sebahat Kocaman'a (49) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın kurtarılamadı.

        Sürücü Kocaman gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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