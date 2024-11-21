Antalya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya-Alanya D400 kara yolu Sanayi Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilmeyen 42 AHR 621 plakalı tır ile A.T'nin kullandığı 34 AYS 542 plakalı tır çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan ismi öğrenilemeyen sürücüye sağlık ekibi müdahale etti.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeninden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.