Antalya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Sanayi Kavşağında sürücüsü henüz öğrenilmeyen 42 AHR 621 plakalı tır ile A.T'nin kullandığı 34 AYS 542 plakalı tır çarpıştı.

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