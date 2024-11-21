Serik'te hafif ticari araçta seyir halindeyken yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.T. idaresindeki 07 DZ 361 plakalı hafif ticari araç, Antalya-Alanya kara yolu Cumalı mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

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