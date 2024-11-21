Antalya'da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Antalya'da motosikletli polis timleri denetimlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, mevcut huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla 2024 yılında 10 aylık dönemde çalışmalar yaptı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 187 aranan kişi, 18 bıçaklama yaralama şüphelisi, 9 silahla yaralama şüphelisi, 2 cinayet zanlısı, 27 hırsızlık şüphelisi, 2 bin 699 uyuşturucu bulunduran ve kullanan şüphelisi ve 189 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı.