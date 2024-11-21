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        Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı

        Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:03
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        Antalya'da 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi başladı
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        Antalya'da, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

        İş Bankası ana sponsorluğunda kentteki bir otelde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı kongrenin teması "Cumhuriyetimizin Yeni Yüzyılında Turizm" ve "Kolektif Zanaat, Yeni Turizm Çağı" olarak belirlendi.

        Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, cari açığın kapatılmasında turizmin çok etkili olduğunu hatırlatarak, turizmdeki 60 milyar dolarlık gelir hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi.

        Türkiye'nin turizm alanında dünyada örnek işlere imza attığını ve öncü olduğunu belirten Şahin, "Salgında gördük başkalarının tökezlediği yerde vites artıran bir ülke olduk, bununla gurur duyuyoruz. Antalya olarak da bizler Türkiye turizminin üçte birini hem sayı hem gelir anlamından karşılıyoruz." dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kongrenin turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ve geleceğe yönelik stratejilerin belirleneceği bir buluşma olduğunu dile getirdi.

        Kentte yaptıkları yatırımları anlatan Böcek, deniz temizliğinin göstergesi olan mavi bayrak sayısını Antalya'da 233'e çıkardıklarını, geleceğe yönelik yatırım ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Böcek, "Altyapı çalışmalarımızın yanı sıra Türkiye'de ilk olan elektronik gemi denetim sistemi, kurduğumuz gemi atık alım istasyonları, aldığımız deniz koruma tekneleri ile denizlerimizi koruyoruz." dedi.

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı da turizmin barış dili olduğunu, yapay zekanın turizmde önem arz ettiğini belirtti.

        - Seyahat motivasyonu teknoloji ve ekoloji

        AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da birlik olarak 40 yıl boyunca sektördeki birçok zorluğu aşarken, her zaman misafir memnuniyetini, kaliteyi ve misafirperverliği en ön planda tutarak Türkiye'yi bir dünya markası haline getirdiklerini kaydetti.

        Zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, güç birliği yaparak sektörü her zaman daha ileriye taşımayı başardıklarına dikkati çeken Kavaloğlu, "Türkiye'de konaklama sektörünün en güçlü özelliklerinden biri de yatırımcılarının çok büyük oranda yerli ve milli olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Turizm sektöründeki tüm paydaşlarla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya, istikrarla daha kapsayıcı ve daha verimli bir turizm sektörü inşa etmeye davet edeceklerini söyleyen Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "Veriler, yeni jenerasyonların yüzde 90 gibi büyük bölümünün dijital etkileşimle seyahatlerini planladıklarını gösteriyor. Yakında en güçlü seyahat grubunu oluşturacak bu kitlelerin seyahat motivasyonları 'teknoloji ve ekoloji' olacaktır. Yapılan bir araştırmada, çevre dostu bir otel seçmeyi düşünen gezginlerin oranı kuşaklara göre en yüksek oranla bu belirttiğim genç kuşaklarda geliyor. Konaklama sektörü olarak, sadece büyümeyi değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelişim göstermeyi hedefliyoruz. Teknolojinin turizmle entegrasyonu, dijital pazarlama, turizmin yerel halkla buluşturulması ve sürdürülebilir projeler gibi konular önümüzdeki yıllardaki stratejimizin temel hedef ve konuları olacak."

        TUI Grubunun CEO'su Sebastian Ebel, deneyim ve görüşlerini sektör temsilcileriyle paylaştı. Turizmin önemini anlatan Ebel, Türkiye'nin turizmdeki başarısına değindi.

        14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi, öğleden sonra oturumlarla devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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