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        KADEM'den "Şiddete seyirci kalma" çağrısı

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla "şiddete seyirci kalma" çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:41
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        KADEM'den "Şiddete seyirci kalma" çağrısı
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla "şiddete seyirci kalma" çağrısında bulundu.

        Genç KADEM Antalya Sorumlusu Merve Gülizar Tan, kadınların tüm dünyada olduğu Türkiye'de de özel ve kamusal alanda farklı şiddet türlerine maruz kaldığını belirtti.

        KADEM'in 11 yıldır kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyleyen Tan, çabaların şiddet ortaya çıkmadan önünü almak ve kadını korumak olduğunu kaydetti.

        Tan, şiddetin diziler aracılığıyla evlere sızdığını vurguladı.

        Bu nedenle "Şiddete seyirci kalma" dediklerini anlatan Tan, "Kadını ve aileyi şiddetten korumak sadece kadın derneklerinin değil tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Dizi yapımcıları, senaristler, kanallar ve reklam verenler de bu sorumluluğa ortak olmalıdır." dedi.

        Açıklamada Tan'a AK Parti Muratpaşa Kadın Kolları Başkanı Gülay Bektaş ile yönetim kurulu ve KADEM üyeleri de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

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