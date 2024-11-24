Antalya Valiliğinden Rusya-Antalya uçağının motorunda çıkan yangına ilişkin açıklama:

Antalya Valiliği, havalimanına iniş yaparken motor kısmında yangın çıkan Rusya-Antalya seferini yapan uçaktaki 89 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktığı belirtildi.

- "Kalkışlar askeri pistten gerçekleştirilmektedir"

Saat 21.34'te Antalya Havalimanı'na indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangına 21.36'da Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, başkaca olumsuz durum yaşanmamıştır Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'e kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir."