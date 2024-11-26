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        Antalya'da bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 21:09 Güncelleme: 26.11.2024 - 21:09
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        Antalya'da bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta yeğenleri E.A. (6) ve B.A'yı (12) oyun oynamaları için parka getiren Yiğit A. (18), bankta otururken bir süredir husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğradı.

        Saldırıda, tüfekten çıkan saçmalar 2 kardeş ve Yiğit A'ya isabet etti.

        Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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