Antalya'da bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir parkta gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yenigün Mahallesi 1070 Sokak'ta yeğenleri E.A. (6) ve B.A'yı (12) oyun oynamaları için parka getiren Yiğit A. (18), bankta otururken bir süredir husumetli olduğu eşinin ailesi tarafından pompalı tüfek ve tabanca ile saldırıya uğradı.