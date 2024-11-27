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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı yapıldı

        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:20 Güncelleme: 27.11.2024 - 10:37
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısı yapıldı
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        Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

        Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman'ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ATSO Meclis Başkanlığı Yardımcılığından istifa eden Nilay Akbaş'ın yerine Emrah Polat seçildi.

        Hacısüleyman, yaptığı konuşmada, açtıkları "Frida Kahlo'nun Günlükleri" sergisiyle Antalya Kültür Sanat'ta 25 bin 584 sanatsever ağırladıklarını ifade etti.

        İbradı ilçesine bağlı Ormana Köyü'nün Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyü" seçildiğini hatırlatan Hacısüleyman, "Bu ödül köyümüzün doğaya, kültüre ve sürdürülebilirliğe verdiği değerin uluslararası alanda takdir edilmesi anlamına geliyor. Ormana köyü otantik yapısıyla sadece ülkemizin değil, dünya turizminin de dikkatini çeken bir destinasyon haline geldi." dedi.

        Hacısüleyman, 28 Kasım'da ATSO Atatürk Konferans Salonunda "ATSO B2B (Business to business) Network" etkinliğini düzenleyeceklerini, katılımcıların yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisiyle projelerine katkı sağlayacak katılımcılarla görüşebileceğini sözlerine ekledi.

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