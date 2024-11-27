Antalya'da aydınlatma direğine çarpıp ikiye bölünen otomobildeki genç kız öldü, sürücü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobildeki 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, 18 yaşındaki sürücü yaralandı.
Muhammet Enes O. (18) idaresindeki 06 CZB 462 plakalı otomobil, Barbaros Caddesi'nde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İkiye bölünen otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Nazlı E. (17) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Nazlı E. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, otomobilin aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünmesi yer alıyor.
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