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        Manavgat'ta erozyonla mücadele için yürüyüş düzenlendi

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprak ve erozyona dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:23
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        Manavgat'ta erozyonla mücadele için yürüyüş düzenlendi
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde toprak ve erozyona dikkati çekmek için yürüyüş yapıldı.

        TEMA Vakfı Manavgat Temsilciliği öncülüğünde Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında düzenlenen "Toprağa Saygı Yürüyüşü" Atatürk Kültür Merkezi'nden bando eşliğinde başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

        Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        TEMA Vakfı Manavgat Temsilcisi Şenay Malbora, yaptığı konuşmada, bu yıl "Sağlıklı Toprak Sağlıklı Yaşam" sloganıyla hareket ederek yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Her yıl 642 milyon ton toprağın erozyona uğradığını belirten Malbora, şunları kaydetti:

        "Topraklarımızın sağlığını korumak bir tercih değil, hepimizin sorumluluğudur. Her yıl yaklaşık 12 milyon hektar tarım toprağı bozuma uğrayarak sağlığını ve üretkenliğini kaybediyor. Bu durum hem gıda güvenliğimizi hem de insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Erozyonla mücadeleyi ülke çapında bir öncelik haline getirmeliyiz. Unutmayalım ki sağlıklı toprak, sağlıklı bir yaşamın temelidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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