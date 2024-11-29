Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 299 kişi yakalandı
Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 299 kişi yakalandı.
Antalya'da jandarma ekiplerince son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 299 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, son 72 saatte yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 3, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 57 şüphelinin de aralarında olduğu 299 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.