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        Antalya'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk havanın etkisini gösterdiği, şehir merkezinden uzak ve yüksek rakımlı bölgelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 20:51 Güncelleme: 29.11.2024 - 20:56
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        Antalya'da jandarma ekipleri sokak hayvanları için mama bıraktı
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        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, soğuk havanın etkisini gösterdiği, şehir merkezinden uzak ve yüksek rakımlı bölgelerde belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soğuk kış günlerinin başlaması nedeniyle özellikle şehir merkezinden uzak ve soğuk havanın etkisini daha çok gösterdiği yüksek rakımlı bölgelerde sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen noktalara, kedi ve köpekler için mama bırakılıyor.

        Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde gerekli denetim ve kontrolleri sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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