Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Yasin Kol, Hakan Yemişken, Murat Şener
Onvo Antalyaspor: Kenen Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko, Soner Dikmen, Kaluzinski, Safuri, Samudio (Dk. 24 Van de Streek), Gaich
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Poungouras, Koita, Pritchard, Charisis, Rodrigues, Manaj
Goller: Dk. 40 Safuri (Onvo Antalyaspor), Dk. 43 Koita (Net Global Sivasspor)
ANTALYA
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