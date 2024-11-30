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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Yeni Yıl Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Yeni Yıl Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:16
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Yeni Yıl Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Yeni Yıl Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 27 Aralık saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Orkestra şefi Hakan Kalkan'ın yönetimindeki konserde, Anıl Edebale'nin düzenlemelerini yaptığı popüler parçalar seslendirilecek.

        Konserde, Serra Erkoç, Evrim Özkaynak, Sedat Yüce, Anıl Edebale, Metin Yıkmaz, Hikmet Erakçay ve Fatih Harmantepe sahne alacak.

        "Yeni Yıl Konseri"nin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

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