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        Antalya'da konservatuvar öğrencileri, tramvayda piyano çaldı

        Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayına yerleştirilen piyanoda ünlü bestekarların eserlerini yorumladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 30.11.2024 - 17:03
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        Antalya'da konservatuvar öğrencileri, tramvayda piyano çaldı
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        Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri, nostalji tramvayına yerleştirilen piyanoda ünlü bestekarların eserlerini yorumladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6-20 Aralık'taki 24. Uluslararası Piyano Festivali öncesi kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Festival kapsamında konservatuvar öğrencileri, nostalji tramvayında piyano çaldı. Tramvayda, Roza, Mehmet Deniz, İsmail Aras Sağlam kardeşlerin 6 el çaldığı Oriental Bazaar ve The Little Sparrow eserleri beğeni topladı.

        Mezbaha ile müze arası yolculuk yapan tramvaya binen yolcular, çalınan melodilere eşlik ederken, bazı yolcular da tango eşliğinde dans etti.

        Tramvaydaki piyano etkinliği yarın da yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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