Antalya'da konservatuvar öğrencileri, tramvayda piyano çaldı

Mezbaha ile müze arası yolculuk yapan tramvaya binen yolcular, çalınan melodilere eşlik ederken, bazı yolcular da tango eşliğinde dans etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6-20 Aralık'taki 24. Uluslararası Piyano Festivali öncesi kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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