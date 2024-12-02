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        MS hastalığında erken tedavi engelli olma riskini yüzde 90 ortadan kaldırıyor

        AYŞE YILDIZ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, tedavi edilmeyen Multiple Sklerozun (MS) yürüme güçlüğü ve dengesizliğini artırabildiğini, yatalak duruma getirebildiğini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:42
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        MS hastalığında erken tedavi engelli olma riskini yüzde 90 ortadan kaldırıyor
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        AYŞE YILDIZ - Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, tedavi edilmeyen Multiple Sklerozun (MS) yürüme güçlüğü ve dengesizliğini artırabildiğini, yatalak duruma getirebildiğini vurguladı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Terzi, "60. Ulusal Nöroloji Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, MS hastalığının nörolojik hastalıklar içerisinde en önemli özürlülük nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

        MS'in toplumda farkındalığı çok yüksek olmayan hastalık olduğuna dikkati çeken Terzi, "Vücudun bağışıklık sistemiyle ilişkili özellikle görme kaybı, kol, bacak güçsüzlüğü, dengesizlik gibi şikayetlere neden olabiliyor. Hastalarımızın nöroloji kliniklerine başvurmaları, tanı ve tedavi yönetimi sürecinde ilgili MS polikliniklerinde ya da ilgili nöroloji uzmanlarının takibinde olmalarını çok önemsiyoruz." dedi.

        Terzi, hastalığın ilerleyişini durdurucu, engelleyici veya tedavi edici uygulamaların olduğuna işaret ederek, ilaç tedavisinin yanında beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar tavsiyelerde bulunduklarını dile getirdi.

        Her yürüme güçlüğü, dengesizlik ve görme kaybının MS anlamına gelmediğini vurgulayan Terzi, hastayı iyi dinlemek, muayenesini yapmak, beyin MR, kan veya belsuyu (beyin omurilik sıvısı) incelemelerinden sonra tanıyı koymak gerektiğini kaydetti.

        - "Tuzsuz ve yağsız beslenme önemli"

        Her 10 aileden birinde MS hastası olduğunu anlatan Terzi, şöyle konuştu:

        "Genetik yatkınlık olabilir ama bazı çevresel faktörler bunu tetiklemiş de olabilir. Herkeste görülebilen ama özellikle 20 ile 40 yaş arası kadınlarda biraz daha fazla gözüken bir hastalık. Her üç kadında görülüyorsa, bir erkekte gözüküyor. Tedavi edilmediği takdirde, MS doğal seyrine bırakıldığında hastalarımızın engelliliği, yürüme güçlüğü ve dengesizliği artabiliyor, tekerlekli sandalyeye bağımlı hatta yatalak duruma gelebiliyor. O nedenle erken dönemde tanısının konulup, erken dönemde tedavi planlanmasıyla beraber hiçbir engel olmadan devam eden hastalarımız var. MS'te her hastada sanki engelli olacakmış gibi bir yanlış düşünce var. MS hastalarımızın yüzde 90'dan fazlası hayatlarına hiçbir engeli olmadan devam edebiliyorlar. Yeter ki erken dönemde gelsinler, tanıları konulsun, tedavi süreçleri planlansın."

        MS hastalarının sağlıklı beslenmesini öneren Terzi, "Özellikle tuzsuz ve yağsız beslenmeli. Çok ağır egzersiz yapmamaları, günlük hayatlarında yorulduklarında dinlenmeleri gerekiyor. MS hastalarının eğer gebelik düşünceleri varsa veya farklı bir planları varsa bununla ilgili nöroloji klinikleriyle görüşmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

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