Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kent merkezi ile ilçelerinde iki gündür aralıklarla görülen yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Gece boyu etkili olan yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

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