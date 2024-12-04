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        Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:31
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        Antalya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
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        Antalya'nın yüksek kesimleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

        Kent merkezi ile ilçelerinde iki gündür aralıklarla görülen yağmur, yüksek kesimlerde ise kara dönüştü. Gece boyu etkili olan yağış, bugün yerini güneşli havaya bıraktı.

        Karla kaplanan dağların zirveleri, deniz, kum ve güneş turizminin dünyadaki önde gelen merkezlerinden Antalya'da güzel görüntüler oluşturdu.

        - Teleferikle zirveye çıkanlar kar sürprizi yaşadı

        Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki Olympos Teleferik, beyaz örtüyle kaplandı. Teleferikle zirveye çıkanlar, kar sürprizi yaşadı.

        Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Beydağları üzerine kurulu Saklıkent Kayak Merkezi de beyaza büründü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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