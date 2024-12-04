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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:55
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        GÜNCELLEME - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 12.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı, Akdeniz'in 32,69 kilometre derinliğinde meydana geldi.

        Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra Mersin'de de hissedildi.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Gazipaşa-Alanya ilçelerimizin yaklaşık 58 kilometre açıklarında Akdeniz'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, AA muhabirine depremin ilçelerinde hissedildiğini belirterek, "Şu an için olumsuzluk gözükmüyor. İlçede panik havası yok ama herkes hissetti tabii. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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