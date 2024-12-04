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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı

        Antalya'da jandarma ekiplerince, son 3 günlük çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 194 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:06 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:06
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        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 194 kişi yakalandı
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        Antalya'da jandarma ekiplerince, son 3 günlük çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 194 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 194 kişi gözaltına alındı.

        Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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