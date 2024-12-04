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        Antalya'da narkotik operasyonunda 58 kişi yakalandı

        Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 58 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 18:15 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:22
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        Antalya'da narkotik operasyonunda 58 kişi yakalandı
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        Antalya'da düzenlenen narkotik operasyonunda 58 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplarla mücadele kapsamında "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik il merkezi ve 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

        43 ekibin, 138 personelin katıldığı, 4 dedektör köpeğin yer aldığı operasyon kapsamında, belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 kilo 400 gram esrar, 1290 sentetik ecza maddesi, 508 A4 maddesi, 231 gram eroin, 223 metamfetamin, 135 gram sentetik kannabinoid, 41 gram kokain, 19 kök kenevir, 3 ecstasy, 6 hassas terazi, 8 silah, 187 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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