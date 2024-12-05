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        Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:11 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:11
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        Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
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        Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İzzettin Süğüt (65) tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Söz verilen sanık, hiçbir gelirinin bulunmadığını ve 5 yıldır huzurevinde kaldığını söyledi.

        Olaydan bir hafta kadar önce tedavi için hastaneye gitmesi gerektiğinde huzurevi yönetiminin kendisine araç tahsis etmediğini iddia eden sanık, bu nedenle çıkan tartışma sırasında yüzüne dokunduğu için huzurevi hemşiresinin "Beni darbetti" diye bağırdığını öne sürdü.

        Hastanedeki tedavisinin ardından huzurevindeki odasında 1 hafta kapalı kaldığını ileri süren İzzettin Süğüt, ifadesini şöyle sürdürdü:

        "Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti. Bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan 'kadını taciz ettiğini' söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum."

        Ali Serdar Batır ve Ahmet Özdemirel'in en yakın arkadaşları olduğunu dile getiren sanık, arkadaşlarının öldürdüğünü hastanede öğrenince ağladığını kaydetti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'ndeki Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan İzzettin Süğüt, 3 Mayıs 2024'te huzurevi sakinlerinden Selçuk Goncegül (73), Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) bıçaklamıştı. Goncegül ve Batır olay yerinde, Özdemirel ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından kaçan Süğüt, Atatürk Caddesi'nde yürürken yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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