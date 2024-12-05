Antalya'da huzurevinde 3 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde 3 kişiyi bıçaklayarak öldüren sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık İzzettin Süğüt (65) tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Olaydan bir hafta kadar önce tedavi için hastaneye gitmesi gerektiğinde huzurevi yönetiminin kendisine araç tahsis etmediğini iddia eden sanık, bu nedenle çıkan tartışma sırasında yüzüne dokunduğu için huzurevi hemşiresinin "Beni darbetti" diye bağırdığını öne sürdü.

Hastanedeki tedavisinin ardından huzurevindeki odasında 1 hafta kapalı kaldığını ileri süren İzzettin Süğüt, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti. Bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan 'kadını taciz ettiğini' söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim. Psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım. Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu. Televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum."