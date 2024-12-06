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        Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasına hazır

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 13:57
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        Antalyaspor, Konyaspor karşılaşmasına hazır
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Konya'ya giden Akdeniz temsilcisi, Konyaspor'un tesislerinde teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

        TÜMOSAN Konyaspor-Onvo Antalyaspor karşılaşması, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk, Braian Samudio ve Moussa Djenepo, maçta forma giyemeyecek.

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