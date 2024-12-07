Kaş'ta sağanak sonrası denizin rengi kısmen değişti

Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, Marina, Kaş Limanı ve Küçük Çakıl Plajı çevresinde denizin rengini değiştirdi. Denizin bir tarafı maviliğini korurken, diğer yanı ise kahverengiye büründü.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla deniz suyunun rengi kısmen kahverengiye döndü.

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