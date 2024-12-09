Turizmde rekor kıran Antalya yeni yıla hareketli girecek

AYŞE YILDIZ - Turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Antalya'da, Noel ve yılbaşı tatillerinde yaşanması beklenen yoğunlukla açık tesislerin doluluk oranları yüzde 90'ın üzerinde olacak.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, aralık ayında da farklı ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor. Yılın 11 ayında 16 milyon 606 bin 501 turistle tüm zamanların rekorunun kırıldığı kentte, Noel ve yılbaşı için hummalı çalışma yapılıyor.

Bir taraftan dış ve iç pazardan rezervasyonlar sürerken, otellerin ışıl ışıl olması için süslüme, konser ve eğlence hazırlıklarına da devam ediliyor. Yılı 17 milyon turistle kapatmayı hedefleyen kentte, Noel ile yılbaşında da yoğunluk yaşanacak.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, AA muhabirine, zor geçen kış şartlarında yılbaşı ve Noel'in turizm için ciddi kaynak yarattığını söyledi.