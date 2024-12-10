Serik'te ASAT abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi

İlk belirlemelere göre bin lira civarında paranın çalındığı öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Orta Mahallesi Ramazan Yeşil Parkı yanındaki ASAT'a abone ve tahsilat merkezine gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi çalışanların masa ve çekmecelerinde bulunan paraları çalarak kaçtı.

Serik ilçesinde bulunan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASAT) ait abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi.

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